    Писториус: Германия продолжит помогать Украине и усиливать собственную обороноспособность

    • 20 февраля, 2026
    • 17:45
    В 2026 году Германия продолжит оказывать поддержку Украине и направит 11,5 млрд евро непосредственно на военные цели.

    Как передает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в польском Кракове по итогам встречи глав оборонных ведомств стран Е5.

    По его словам, на прошлой неделе в Брюсселе Германия выступила с предложением собрать дополнительное количество противовоздушных комплексов PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для Украины.

    "ФРГ уже предоставила значительное количество комплексов, но планирует добавить еще пять. Многие страны выразили готовность присоединиться. Мы ждем окончательного подтверждения, но я уверен, что это произойдет", - заявил Писториус, отметив, что сроки реализации зависят также от американских разрешений.

    Он добавил, что помимо поддержки Украины, конечно, речь идет о постоянном улучшении собственной обороноспособности Европы: "И в этом, среди прочего, важную роль сыграет новая инициатива LEAP, разработанная нашими британскими друзьями. Идея проста: мы хотим быстро и недорого разработать инновационные системы, в частности для защиты от дронов, а затем так же быстро произвести их в больших количествах".

    Хотя идея новая и нетрадиционная, считает Писториус, "европейская пятерка" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша) готова опробовать ее. И если LEAP оправдает себя, это может стать образцом для других областей.

    "Оборонная способность, безусловно, подразумевает, что страны ЕС должны лучше вооружаться в целом, а не только в рамках НАТО, чтобы эффективно противостоять гибридным атакам. Речь идет о том, чтобы лучше отслеживать гибридные атаки, быстрее и эффективнее объединять информацию наших служб и затем немедленно принимать совместные контрмеры. И при этом мы, конечно, будем учиться и извлекать пользу из опыта, который наши украинские друзья приобретают каждый день на поле боя", - сказал он.

