Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане созданы новые бюджетные организации

    Финансы
    • 20 февраля, 2026
    • 17:57
    В Азербайджане созданы новые бюджетные организации

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности ряда государственных органов.

    Как сообщает Report, в соответствии с указом были созданы следующие бюджетные организации:

    При Министерстве экологии и природных ресурсов - Агентство по использованию запасов минерального сырья на базе юридических лиц публичного права "Агентство по использованию запасов минерального сырья" и "Агентство геологической разведки", а также Государственного фонда геологической информации;

    При Министерстве экологии и природных ресурсов - Агентство геодезии и картографии на базе соответствующего публичного юридического лица;

    При Министерстве сельского хозяйства - Центр аграрных исследований и развития на базе Центра аграрных инноваций и Центра аграрных исследований;

    При Государственном агентстве водных ресурсов - Проектный и научно-исследовательский институт "Водное хозяйство и мелиорация" на базе Института проектирования водно-мелиорационных комплексов и Научно-исследовательского института водного хозяйства и мелиорации.

    Ильхам Алиев бюджетные организации
    Azərbaycanda yeni büdcə təşkilatları yaradılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:30

    На WUF13 в Баку откроют "тихие комнаты" для участников с сенсорными особенностями

    Инфраструктура
    18:27

    США ввели визовые ограничения против трех чиновников Чили

    Другие страны
    18:22
    Фото

    Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    В Гёйгёле ограничена деятельность предприятия, ставшего причиной отравления 10 учеников

    Здоровье
    18:09

    В Азербайджане инвестиции в сектор информации и связи увеличились в 2,3 раза

    ИКТ
    18:01

    В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива

    Энергетика
    17:59

    В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

    Бизнес
    17:57

    В Азербайджане созданы новые бюджетные организации

    Финансы
    17:55

    В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%

    ИКТ
    Лента новостей