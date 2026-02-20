В Азербайджане созданы новые бюджетные организации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности ряда государственных органов.

Как сообщает Report, в соответствии с указом были созданы следующие бюджетные организации:

При Министерстве экологии и природных ресурсов - Агентство по использованию запасов минерального сырья на базе юридических лиц публичного права "Агентство по использованию запасов минерального сырья" и "Агентство геологической разведки", а также Государственного фонда геологической информации;

При Министерстве экологии и природных ресурсов - Агентство геодезии и картографии на базе соответствующего публичного юридического лица;

При Министерстве сельского хозяйства - Центр аграрных исследований и развития на базе Центра аграрных инноваций и Центра аграрных исследований;

При Государственном агентстве водных ресурсов - Проектный и научно-исследовательский институт "Водное хозяйство и мелиорация" на базе Института проектирования водно-мелиорационных комплексов и Научно-исследовательского института водного хозяйства и мелиорации.