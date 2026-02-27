Жительница Ходжавенда: Сегодня нам выпала честь вернуться на родную землю

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 07:15
    Слава всевышнему, что сегодня мы возвращаемся на свою родину.

    Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Гюльшен Гулиева, возвращающаяся в село Гарадаглы Ходжавендского района.

    Она отметила, что переживает один из самых радостных моментов своей жизни.

    "Я очень рада. Пусть Аллах дарует нашему президенту долгих лет жизни. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье нашим гази. Сегодня нам выпала честь вернуться на родную землю", - сказала Г.Гулиева.

    Отметим, что сегодня в города Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе в город Кяльбаджар переселены 27 семей (118 человек), в город Ходжавенд - 41 семья (138 человек), в село Хоровлу Джебраильского района - 40 семей (196 человек).

    Ходжавенд бывшие вынужденные переселенцы Великое возвращение
