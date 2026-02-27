Reuters: Выручка от продаж нефти Венесуэлы достигнет $2 млрд к концу февраля

Выручка от продаж венесуэльской нефти под контролем США к концу февраля достигнет $2 млрд.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на главу американского Минэнерго Криса Райта.

Министр энергетики США в частности ожидает, что к концу месяца будет реализовано порядка 40 млн баррелей нефти по цене около $50 за баррель. Продажи углеводородов боливарианской республики идут потребителям из Азии и Европы, указал чиновник.

Райт добавил, что китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы смогут покупать венесуэльскую нефть на открытом рынке.