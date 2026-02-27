Reuters: Выручка от продаж нефти Венесуэлы достигнет $2 млрд к концу февраля
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 05:46
Выручка от продаж венесуэльской нефти под контролем США к концу февраля достигнет $2 млрд.
Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на главу американского Минэнерго Криса Райта.
Министр энергетики США в частности ожидает, что к концу месяца будет реализовано порядка 40 млн баррелей нефти по цене около $50 за баррель. Продажи углеводородов боливарианской республики идут потребителям из Азии и Европы, указал чиновник.
Райт добавил, что китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы смогут покупать венесуэльскую нефть на открытом рынке.
Последние новости
05:46
Reuters: Выручка от продаж нефти Венесуэлы достигнет $2 млрд к концу февраляДругие страны
05:19
СМИ: В Британии начали расследование о самолете Эпштейна на базах ВВСДругие страны
04:54
Мадуро потребовал прекратить суд в СШАДругие страны
04:21
Пакистан подтвердил нанесение авиаударов по Афганистану - ОБНОВЛЕНОДругие страны
04:07
Пакистан сообщил о 133 погибших афганских военных в ходе конфликта - ОБНОВЛЕНО - 4Другие страны
03:56
Мексика и США договорились обмениваться данными финансовой разведкиДругие страны
03:24
США назначили награду $10 млн за информацию о лидерах картеля SinaloaДругие страны
03:10
Определились участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФАФутбол
03:08