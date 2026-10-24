Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Фамиль Халилов: Поздравление президента придаст футболистам дополнительную мотивацию

    Футбол
    • 24 октября, 2026
    • 21:33
    Фамиль Халилов: Поздравление президента придаст футболистам дополнительную мотивацию

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сборную по футболу U-15, что стало для футболистов дополнительной мотивацией.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам главный тренер коллектива Фамиль Халилов после матча открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15, в котором Азербайджан со счетом 6:0 обыграл команду Тимора-Лесте.

    Специалист рассказал, что после игры глава государства поздравил их: "Поздравление президента придаст футболистам дополнительную мотивацию".

    Ф. Халилов выразил радость после крупной победы на старте турнира.

    "В первом тайме мы испытывали некоторые трудности. Затем собрались и одержали заслуженную победу. Впереди матчи с более сильными командами", - добавил он.

    Отметим, что чемпионат мира U-15 завершится 30 октября. Сборная Азербайджана 25 октября в 12:45 сыграет с Андоррой, в 19:30 - со сборной Австралии. Оба матча пройдут на площадке 10A Говсанского спортивного комплекса. 26 октября азербайджанская команда встретится в 11:30 со сборной Израиля, а в 18:15 - со сборной Гаити.

    Фамиль Халилов Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
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