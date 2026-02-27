Вэнс: Возможный удар США по Ирану не привел бы к длительному конфликту в регионе
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 07:28
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что возможный удар США по Ирану не приведет к многолетнему конфликту в регионе.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.
"Представление о том, что мы будем в течение многих лет вести войну на Ближнем Востоке без видимого конца, - нет никаких шансов на то, что это произойдет", - сказал Вэнс.
По его словам, администрация США рассматривает различные варианты действий в отношении Ирана, включая военные меры "для обеспечения того, что Иран не получит ядерное оружие", а также дипломатическое урегулирование.
Как отмечает издание, он дал понять, что Вашингтон не исключает применения силы.
