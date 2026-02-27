В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается масштабное возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, на данном этапе в город Кяльбаджар переселены 27 семей (118 человек), в город Ходжавенд - 41 семья (138 человек), в село Хоровлу Джебраильского района - 40 семей (196 человек).

Переселившиеся в города Кяльбаджар и Ходжавенд, а также в село Хоровлу Джебраильского района ранее временно проживали в различных регионах республики - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Жители, вернувшиеся на родную землю, выразили благодарность за всестороннюю государственную заботу Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.