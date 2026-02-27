Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 06:51
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается масштабное возвращение на освобожденные от оккупации территории.

    Как сообщает Report, на данном этапе в город Кяльбаджар переселены 27 семей (118 человек), в город Ходжавенд - 41 семья (138 человек), в село Хоровлу Джебраильского района - 40 семей (196 человек).

    Переселившиеся в города Кяльбаджар и Ходжавенд, а также в село Хоровлу Джебраильского района ранее временно проживали в различных регионах республики - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Жители, вернувшиеся на родную землю, выразили благодарность за всестороннюю государственную заботу Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
    Кяльбаджар Ходжавенд село Хоровлу бывшие вынужденные переселенцы
    Фото
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb

    Последние новости

    07:28

    Вэнс: Возможный удар США по Ирану не привел бы к длительному конфликту в регионе

    Другие страны
    07:27

    Жительница Хоровлу: Я очень соскучилась по своему селу

    Внутренняя политика
    07:15

    Жительница Ходжавенда: Сегодня нам выпала честь вернуться на родную землю

    Внутренняя политика
    07:08

    Пакистан объявил о начале "открытой войны" правительству талибов в Афганистане

    Другие страны
    06:51
    Фото

    В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:23

    Мэр Нью-Йорка сообщил о продуктивной встрече с Трампом в Белом доме

    Другие страны
    05:46

    Reuters: Выручка от продаж нефти Венесуэлы достигнет $2 млрд к концу февраля

    Другие страны
    05:19

    СМИ: В Британии начали расследование о самолете Эпштейна на базах ВВС

    Другие страны
    04:54

    Мадуро потребовал прекратить суд в США

    Другие страны
    Лента новостей