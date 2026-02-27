İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 06:54
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb

    Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə Kəlbəcər şəhərinə 27 ailə, 118 nəfər, Xocavənd şəhərinə 41 ailə, 138 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə isə 40 ailə, 196 nəfər köçürülüb.

    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, həmçinin Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb
    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb

    Kəlbəcər Xocavənd Cəbrayıl
    Foto
    В Кяльбаджар, Ходжавенд и Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Son xəbərlər

    07:57

    Maduro ABŞ-də məhkəməsinin ləğvini tələb edir

    Digər ölkələr
    07:41

    Meksika və ABŞ maliyyə kəşfiyyatı məlumatlarının mübadiləsini həyata keçirəcəklər

    Digər ölkələr
    07:25

    İsrail Qəzzada radikal qrupun zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    07:03

    Keçmiş məcburi köçkün: Kəndimizdən ötrü çox darıxmışam

    Daxili siyasət
    06:54
    Foto

    Kəlbəcər və Xocavənd şəhərlərinə, Cəbrayılın Horovlu kəndinə köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:44

    Xocavənd sakini: Şükür bu günə ki, yurdumuza qayıdırıq

    Daxili siyasət
    06:23

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    05:59

    ABŞ "Sinaloa" kartelinin liderləri barədə məlumat verənə 10 milyon dollar mükafat təyin edib

    Digər ölkələr
    05:36

    KİV: İran uran ehtiyatlarını təhvil vermək təklifini rədd edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti