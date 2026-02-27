Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    СМИ: В Британии начали расследование о самолете Эпштейна на базах ВВС

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 05:19
    СМИ: В Британии начали расследование о самолете Эпштейна на базах ВВС

    Министр обороны Великобритании Джон Хили потребовал провести внутреннее расследование по поводу информации о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог использовать базы королевских ВВС для встреч с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

    По ее данным, Хили сказал своим сотрудникам "приложить все силы" в поисках записей о нахождении борта Эпштейна в Великобритании на протяжении последних 20 лет. Издание приводит слова источника в Минобороны, который пообещал, что ведомство будет "без устали добиваться получения любой информации, которая может пролить свет на этот скандал".

    На прошлой неделе бывший премьер-министр Соединенного Королевства (2007-2010) Гордон Браун попросил полицию проверить подобные данные. Он передал шести полицейским службам в различных регионах Англии "новую и дополнительную информацию" о связях экс-принца Эндрю с Эпштейном. Согласно изданию, бывший премьер опасается, что Маунтбеттен-Виндзор использовал зафрахтованные рейсы королевских ВВС для перевозки его на встречи частного характера, в том числе с финансистом, не имеющие отношения к его деятельности в роли торгового спецпредставителя Великобритании.

    Как отметила газета, Браун также настаивает на том, чтобы полиция опросила сотрудников Минобороны, МИД, Минтранса и Минфина Соединенного Королевства на предмет обнаружения каких-либо связей этих ведомств с Эпштейном.

