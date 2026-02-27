KİV: Britaniya HHQ-nin bazalarında Epşteynin təyyarəsi ilə bağlı araşdırma başlayıb
Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili Kral III Çarlzın qardaşı Endryu Mauntbatten-Vindzorun pedofil, amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynlə görüşmək üçün Kral Hərbi Hava Qüvvələrinin bazalarından istifadə etməsi ilə bağlı məlumatlarla bağlı daxili araşdırma aparılmasına çağırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Daily Telegraph" xəbər verib.
Məlumata görə, Hili əməkdaşlarına son 20 ildə Böyük Britaniyada Epşteynin təyyarəsinin qeydlərini tapmaq üçün bütün səylərini işə salmağı tapşırıb. Nəşr Müdafiə Nazirliyindəki mənbəyə istinadən bildirib ki, o, nazirliyin bu qalmaqala işıq sala biləcək hər hansı məlumatı yorulmadan araşdıracağına söz verib.
Ötən həftə Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri (2007-2010) Qordon Braun polisdən bu cür məlumatları araşdırmağı xahiş edib. O, İngiltərədəki altı polis qüvvəsinə keçmiş Şahzadə Endryu ilə Epşteyn əlaqələri haqqında yeni və əlavə məlumatlar təqdim edib.
Qəzetin məlumatına görə, keçmiş baş nazir Mauntbatten-Vindzorun onu Böyük Britaniyanın xüsusi ticarət nümayəndəsi kimi işi ilə əlaqəsi olmayan maliyyəçi ilə də daxil olmaqla, şəxsi görüşlərə aparmaq üçün Kral Hərbi Hava Qüvvələrinin çarter reyslərindən istifadə etməsindən ehtiyatlanır.
Nəşr qeyd edib ki, Braun həmçinin polisin Müdafiə, Xarici İşlər, Nəqliyyat və Maliyyə nazirliklərinin əməkdaşlarını Epşteynlə hər hansı əlaqələrinin olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün sorğu-sual aparmasında israr edir.