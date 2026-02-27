Жительница Хоровлу: Я очень соскучилась по своему селу

Я очень соскучилась по своему селу.

Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Сара Алиева, возвращающаяся в село Хоровлу Джебраильского района.

Она напомнила, что была вынуждена покинуть родное село в молодом возрасте.

"Когда мы были вынуждены покинуть наше село, мне было 22 года. Сейчас я возвращаюсь на родную землю в 55 лет - спустя долгие годы. Моей радости нет придела. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье нашим гази", - сказала она.

Надеюсь, мы благополучно доберемся туда и будем жить в добром здравии", - сказала она.

"После освобождения наших земель от оккупации я один раз побывала в Джебраиле. Очень соскучилась. Родной край - это совсем другое. Когда мы стали вынужденными переселенцами, у меня было четверо детей, теперь я возвращаюсь с восемью внуками", - поделилась С.Алиева.

Отметим, что сегодня в города Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе в город Кяльбаджар переселены 27 семей (118 человек), в город Ходжавенд - 41 семья (138 человек), в село Хоровлу Джебраильского района - 40 семей (196 человек).