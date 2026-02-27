Мадуро потребовал прекратить суд в США
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 04:54
Президент Венесуэлы Николас Мадуро требует прекратить судебное разбирательство его дела в США в связи с процессуальными нарушениями.
Как передает Report, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.
В ходатайстве адвокат Мадуро указал на нарушения, связанные с процессуальными нормами и шестой поправкой к Конституции США, дающей право на справедливый суд. Как отмечается, венесуэльским властям в том числе мешают обеспечивать оплату адвоката Мадуро. "Если суд отклонит данное уведомление о ходатайстве, адвокат намерен отказаться представлять интересы подзащитного", - говорится в документе.
