ООН: В апреле будет одобрен план сотрудничества с Минэкономики Азербайджана

Организация Объединенных Наций (ООН) ожидает, что совместный план сотрудничества с Министерством экономики Азербайджана на 2026 год в рамках новой Рамочной программы сотрудничества с ООН на 2026-2030 годы будет утвержден Совместным руководящим комитетом в начале апреля.

Об этом в интервью Report сказал временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич.

"В настоящее время мы завершаем работу над совместным планом на 2026 год. На прошлой неделе состоялась плодотворная встреча с Министерством экономики. Мы ожидаем, что совместный план будет утвержден Совместным руководящим комитетом в начале апреля", - заявил И. Гарафулич.

По его словам, ООН планирует более системное взаимодействие с частным сектором и международными финансовыми институтами (МФИ): "ООН продолжит помогать правительству в организации диалогов, способствующих привлечению частных инвестиций, и работать с МФИ над тем, чтобы масштабное финансирование способствовало инклюзивному и "зеленому росту".

