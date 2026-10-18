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    Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с годовщиной восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2026
    • 13:47
    Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с годовщиной восстановления независимости

    Посольство Нидерландов в Баку поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X.

    "Посольство Королевства Нидерландов поздравляет азербайджанский народ и желает стране устойчивого мира, благополучия и процветания", - говорится в публикации.

    Посольство Нидерландов День восстановления независимости
    Niderland səfirliyi: Azərbaycana davamlı sülh, rifah və tərəqqi arzulayırıq
    Dutch Embassy congratulates Azerbaijan on Restoration of Independence Day
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