Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с годовщиной восстановления независимости
Внешняя политика
- 18 октября, 2026
- 13:47
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Посольство Нидерландов в Баку поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X.
"Посольство Королевства Нидерландов поздравляет азербайджанский народ и желает стране устойчивого мира, благополучия и процветания", - говорится в публикации.
Niderland səfirliyi: Azərbaycana davamlı sülh, rifah və tərəqqi arzulayırıq
Dutch Embassy congratulates Azerbaijan on Restoration of Independence Day
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