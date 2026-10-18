Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с годовщиной восстановления независимости

Посольство Нидерландов в Баку поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X.

"Посольство Королевства Нидерландов поздравляет азербайджанский народ и желает стране устойчивого мира, благополучия и процветания", - говорится в публикации.