Niderland səfirliyi: Azərbaycana davamlı sülh, rifah və tərəqqi arzulayırıq
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2026
- 13:39
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Niderlandın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
"Niderland Krallığının Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edir və ölkəyə davamlı sülh, rifah və tərəqqi arzulayır", - paylaşımda bildirilib.
Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с годовщиной восстановления независимости
Dutch Embassy congratulates Azerbaijan on Restoration of Independence Day
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