İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Niderland səfirliyi: Azərbaycana davamlı sülh, rifah və tərəqqi arzulayırıq

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2026
    • 13:39
    Niderland səfirliyi: Azərbaycana davamlı sülh, rifah və tərəqqi arzulayırıq

    Niderlandın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    "Niderland Krallığının Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edir və ölkəyə davamlı sülh, rifah və tərəqqi arzulayır", - paylaşımda bildirilib.

    Müstəqilliyin Bərpası Günü Niderland krallığı
    Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с годовщиной восстановления независимости
    Dutch Embassy congratulates Azerbaijan on Restoration of Independence Day
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    15:23
    Azərbaycan Dünya Bankı ilə AZURE layihəsini müzakirə edib
    Energetika
    15:18
    Türkiyə şirkəti Azərbaycanda "Şəms" GES üçün elektrik şəbəkələri ilə bağlı araşdırmalar aparacaq
    Energetika
    15:13
    Foto
    Azərbaycan Çin ilə günəş və dənizdə külək enerjisi layihələrini müzakirə edib
    Energetika
    15:13
    Bakı metrosuna yeni sədr müavini təyin edilib
    İnfrastruktur
    15:05
    Foto
    Azərbaycanın qolf turizmi imkanları Fransada təbliğ olunub
    Turizm
    15:05
    Makron: Yaxın günlərdə bütün nümayişlərin keçirilməsinə qadağa qoyulub
    Digər ölkələr
    15:03
    Foto
    Astanada "Türküstan" ensiklopediyası təqdim edilib
    Mədəniyyət siyasəti
    14:53
    Rezai ABŞ-ni xəbərdar edib: Müharibə davam edərsə, lazımi vasitələrimiz var
    Digər ölkələr
    14:51
    Foto
    SOCAR "Eni" şirkəti ilə üçüncü ölkələrdə birgə layihələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti