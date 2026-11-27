Premyer Liqa: Lider "Neftçi" "Zirə"yə qalib gəlib
Futbol
- 27 noyabr, 2026
- 20:53
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Misli Premyer Liqasının XIII turunda "Neftçi" "Zirə"yə qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, "Palms Sports Arena"da baş tutan oyun "ağ-qaralar"ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Ev sahiblərinin heyətində Breno Almeyda fərqlənib. O, 8-ci dəqiqədə Lyubomir Tuptanın ötürməsini saxlamadan birbaşa qapıya göndərib.
Ardıcıl dördüncü qələbənin ardından xallarının sayını 30-a çatdıran "Neftçi" turnir cədvəlində liderliyini möhkəmləndirib. "Zirə" isə 20 xalla beşincidir.
Xatırladaq ki, turun açılış matçında "Şəfa" "İmişli"yə 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.
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