В Иране заявили о противодействии американской "матери всех бомб"

Иранская армия приняла необходимые меры для противодействия американской "матери всех бомб".

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил новоизбранный министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги Китабчи.

"Мы приняли необходимые меры для борьбы с "матерью всех бомб" и уверенно продолжаем свою работу", - сказал он.

По словам Китабчи, президент США Дональд Трамп должен вывести американских военных из региона.

"Если он сбросит бомбу или перейдет от угроз к действиям, то столкнется с последствиями", - добавил он.

Отметим, что "матерью всех бомб" в США неофициально называют фугасную управляемую авиационную бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast ("Массивный боеприпас воздушного взрыва", MOAB, англ. Mother Of All Bombs). Сила его взрыва составляет 11 т в тротиловом эквиваленте. Это самый мощный неядерный боеприпас в арсенале США.