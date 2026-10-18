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    İranın müdafiə naziri ABŞ-nin ən böyük qeyri-nüvə bombasına qarşı tədbirlərin görüldüyünü bildirib

    Region
    • 18 oktyabr, 2026
    • 13:25
    İranın müdafiə naziri ABŞ-nin ən böyük qeyri-nüvə bombasına qarşı tədbirlərin görüldüyünü bildirib

    İran ordusu "Bombaların anası"na qarşı lazımi tədbirlər görüb.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın yeni müdafiə naziri Mehrdad Əxlaqi Kitabçi bildirib.

    "Bombaların anası"na qarşı mübarizə aparmaq üçün lazımi tədbirləri görmüşük və rahatıq. İşimizi əminliklə davam etdiririk", - o deyib.

    Kitabçinin sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp amerikalı hərbçiləri bölgədən çıxarmalıdır:

    "Əgər bir bomba atarsa, təhdidlərini şüardan əmələ çevirərsə, bunun nəticəsini görəcək".

    Qeyd edək ki, "Bombaların anası" ABŞ ordusunun arsenalında olan ən böyük qeyri-nüvə bombasının - "GBU-43/B MOAB"nin ("Massive Ordnance Air Blast") məşhur adıdır.

    Mehrdad Əxlaqi Kitabçi Donald Tramp ABŞ-İran gərginliyi
    В Иране заявили о противодействии американской "матери всех бомб"
    Iran says it has taken measures against 'Mother of All Bombs'
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