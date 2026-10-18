İranın müdafiə naziri ABŞ-nin ən böyük qeyri-nüvə bombasına qarşı tədbirlərin görüldüyünü bildirib
Region
- 18 oktyabr, 2026
- 13:25
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İran ordusu "Bombaların anası"na qarşı lazımi tədbirlər görüb.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın yeni müdafiə naziri Mehrdad Əxlaqi Kitabçi bildirib.
"Bombaların anası"na qarşı mübarizə aparmaq üçün lazımi tədbirləri görmüşük və rahatıq. İşimizi əminliklə davam etdiririk", - o deyib.
Kitabçinin sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp amerikalı hərbçiləri bölgədən çıxarmalıdır:
"Əgər bir bomba atarsa, təhdidlərini şüardan əmələ çevirərsə, bunun nəticəsini görəcək".
Qeyd edək ki, "Bombaların anası" ABŞ ordusunun arsenalında olan ən böyük qeyri-nüvə bombasının - "GBU-43/B MOAB"nin ("Massive Ordnance Air Blast") məşhur adıdır.
В Иране заявили о противодействии американской "матери всех бомб"
Iran says it has taken measures against 'Mother of All Bombs'
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