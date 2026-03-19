Игорь Гарафулич: ООН поможет в укреплении роли Азербайджана как регионального торгово-транспортного узла - ИНТЕРВЬЮ

На фоне стремительно меняющейся глобальной повестки - от климатических вызовов до трансформации международных транспортных и экономических связей - Азербайджан постепенно переходит к новому этапу взаимодействия с международными институтами. Подписание Рамочной программы сотрудничества с ООН на 2026-2030 годы стало не просто формальным обновлением партнерства, а сигналом о смене акцентов: от классической повестки развития к более комплексной модели, сочетающей экономическую трансформацию, климатическую устойчивость и усиление роли страны как регионального хаба.

В интервью с временным координатором-резидентом ООН в Азербайджане Игорем Гарафуличем речь идет о том, как меняется логика сотрудничества, какие уроки были извлечены из предыдущего цикла, почему ООН становится более "точечной" в своем присутствии и какие направления - от транспортных коридоров до зеленой экономики - станут ключевыми в ближайшие пять лет.

Представляем интервью читателям:

- На ваш взгляд, можно ли считать новую рамочную программу сотрудничества ООН и Азербайджана на 2026–2030 годы как перезапуск стратегического диалога? Какие ключевые уроки предыдущего цикла (2021-2025) были учтены при разработке нового документа?

- Новая Рамочная программа сотрудничества ООН и Азербайджана в области устойчивого развития (2026-2030 гг.), подписанная 24 октября 2025 года министром экономики и координатором-резидентом ООН, знаменует собой новый этап партнерства между правительством и ООН. Она опирается на 33 года прочного сотрудничества.

С учетом статуса Азербайджана как страны с доходом выше среднего, а также меняющихся национальных приоритетов и потребностей, новая программа стала более приоритетной и стратегически сфокусированной.

- Чем новая программа принципиально отличается от предыдущей? Можно ли говорить о смещении акцентов - от социальной повестки к экономической трансформации и устойчивому росту?

- Разработка новой Рамочной программы основывалась на обширных и непрерывных консультациях со многими заинтересованными сторонами. Она подкреплена тщательным анализом, чтобы поддержка ООН была оперативной и приносила реальные результаты.

В настоящее время страновая команда ООН имеет более компактное присутствие внутри страны в сочетании с целевой поддержкой со стороны структур ООН на региональном уровне и на уровне штаб-квартир. Из 12 структур, подписавших Рамочную программу, 7 физически присутствуют в Азербайджане, а 5 оказывают поддержку из своих региональных офисов или штаб-квартир.

Такая конфигурация основана на рекомендациях правительства о том, что ООН должна быть более гибкой и оперативной. Хотя на данный момент подписантами являются 12 структур ООН, существует понимание того, что при необходимости правительство может запросить поддержку и у других подразделений системы ООН.

В рамках новой программы ООН продолжит поддерживать Азербайджан как лидера многостороннего подхода и международного сотрудничества, уделяя особое внимание важной роли страны в климатической дипломатии. В частности, в рамках COP29 ООН с гордостью предоставляла скоординированную поддержку на уровне всей системы, и рассчитывает продолжить такую поддержку в 2026 году в рамках WUF13 (Всемирного форума городов), Всемирного дня окружающей среды и Климатической недели.

Новая программа также признает разминирование необходимым условием устойчивого развития Азербайджана и отмечает принятие страной Национальной 18-й Цели устойчивого развития (ЦУР) по разминированию. ООН, как и прежде, готова поддерживать усилия Азербайджана - от глобальной адвокации и обмена знаниями до развития партнерств и расширения международного сотрудничества в этой сфере

С программной точки зрения новая Рамочная программа основана на интегрированном подходе, более тесно увязывающем экономическую, социальную и экологическую повестки. Сокращение числа направлений в пользу достижения более масштабных результатов позволит сосредоточить поддержку на тех областях, где ООН способна обеспечить наибольшую добавленную стоимость. Работа будет выстроена более скоординированно - за счет объединения технической экспертизы и ресурсов в рамках многолетних совместных программ.

- Насколько глубоко в новую программу интегрированы национальные приоритеты Азербайджана, включая долгосрочную стратегию социально-экономического развития и климатические обязательства?

- Процесс разработки новой Рамочной программы начался почти два года назад с внешней независимой оценки предыдущей программы (2021-2025 гг.). Оценка анализировала, достигла ли программа поставленных целей по вкладу в национальные приоритеты, выявила извлеченные уроки и дала рекомендации по улучшению. Результаты этой оценки легли в основу нового документа.

ООН также провела Общий страновой анализ, в ходе которого была изучена ситуация в стране, прогресс в достижении национальных целей и ЦУР, а также сохраняющиеся проблемы развития. Этот анализ включал изучение взаимосвязей между ЦУР, анализ принципа "Никого не оставить позади" (LNOB), а также субрегиональный анализ торговли и энергетики, проведенный совместно с командами ООН в других странах СПЕКА. Весь анализ основывался на официальных государственных данных и включал отзывы правительства.

Первая консультация с правительством состоялась 31 января 2025 года, где обсуждались стратегические приоритеты. Вторая встреча прошла 5 июня 2025 года с участием представителей 12 государственных ведомств, в ходе которой были утверждены два стратегических приоритетных направления сотрудничества.

- Программа делает акцент на инклюзивном росте и климатической устойчивости. Какие конкретные сектора экономики, на ваш взгляд, станут основными бенефициарами поддержки ООН - агросектор, МСП, цифровая экономика, "зеленая энергетика"?

- Первое стратегическое направление сосредоточено на инклюзивном социально-экономическом росте. ООН будет совместно поддерживать правительство в обеспечении равного доступа населения к качественным услугам и инновационной экономике. Это включает в себя разработку основанной на фактических данных политики и укрепление потенциала в области реализации мер по развитию городских и сельских районов, включая продвижение политики инклюзивного городского развития, способствующей сбалансированному росту сельских и городских районов, содействие развитию ММСП, достойной занятости и инновациям, а также поддержку развития транспортных коридоров для улучшения торговых и транспортных связей, укрепление роли Азербайджана как регионального торгового и транспортного узла.

Кроме того, укрепление национального потенциала в области предоставления основанных на данных и ориентированных на человека государственных и социальных услуг, в том числе с помощью цифровых решений

Второе стратегическое направление посвящено "зеленому росту" и устойчивости к изменению климата. ООН будет содействовать Азербайджану в переходе к более экологичным и устойчивым моделям развития. Сюда входят укрепление политики и систем обеспечения готовности к климатическим и экологическим рискам; развитие потенциала на всех уровнях в целях содействия справедливому переходу, обеспечению равного доступа к природным ресурсам, их рациональному использованию и управлению ими, созданию устойчивых к изменению климата экосистем, а также реализации инициатив в области циркулярной экономики; оказание поддержки отдельным людям и сообществам в получении знаний и навыков, необходимых для ответственного отношения к окружающей среде и борьбы с изменением климата.

Эти направления напрямую перекликаются с национальными приоритетами "Азербайджан 2030". Помимо этого, программа отражает явный сдвиг в сторону экономической трансформации при сохранении человекоцентричного подхода.

- Какую роль будет играть частный сектор в реализации новой пятилетки? Планируются ли новые механизмы партнерства с бизнесом и международными финансовыми институтами?

- Программа предусматривает партнерство со всеми сторонами, включая гражданское общество, академические круги, молодежь, частный сектор, СМИ и партнеров по развитию. Мы планируем более системное взаимодействие с частным сектором и международными финансовыми институтами (МФИ). ООН продолжит помогать правительству в организации диалогов, способствующих привлечению частных инвестиций, и работать с МФИ над тем, чтобы масштабное финансирование способствовало инклюзивному и "зеленому росту".

В настоящее время мы завершаем работу над совместным планом на 2026 год. На прошлой неделе состоялась плодотворная встреча с Министерством экономики. Мы ожидаем, что совместный план будет утвержден Совместным руководящим комитетом в начале апреля.

- Ваш мандат в качестве временного координатора продлится до июля 2026 года. Какие приоритеты вы ставите перед собой на этот период?

- Мои ключевые приоритеты - обеспечить уверенный старт реализации новой Рамочной программы, поддержать правительство и ООН-Хабитат в проведении успешного WUF13, продолжать укрепление партнерских отношений со всеми заинтересованными сторонами, включая медиа.

- В мае Азербайджан примет 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13). Удалось ли вам ознакомиться с ходом подготовки? На каком уровне будет представлена ООН?

- Мы очень довольны, так как организация форума проходит на высоком профессиональном уровне. Я лично посетил стадион и ознакомился с процессом подготовки. Продумано все - от коммуникаций и контента до вопросов безопасности. Правительство Азербайджана, Госкомитет по градостроительству и архитектуре и операционная компания предусмотрели каждый аспект.

ООН будет представлена на форуме на самом высоком уровне. Примут участие исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах, а также несколько помощников генерального секретаря. Также подтверждено участие Жана Тодта - специального посланника генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения.

- Насколько Вам известно, Азербайджан оказывает поддержку гражданам других стран и сотрудникам международных организаций в процессе эвакуации из Ирана. Как ООН оценивает эти усилия?

- Мы поддерживаем эффективную связь с МИД и Администрацией Президента. Мы глубоко признательны за содействие в эвакуации нескольких сотрудников ООН и членов их семей из Тегерана 6 марта. Всего были вывезены 15 членов нашей семьи ООН. Разрешения на въезд были оформлены оперативно, и на границе была оказана вся необходимая поддержка.

Я лично встретился с эвакуированными коллегами и могу подтвердить, что они находятся в хорошем состоянии здоровья. В то же время часть персонала ООН остается в Тегеране для выполнения жизненно важных функций. Координатор-резидент ООН в Иране продолжает свою работу на месте.