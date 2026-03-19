    Мерц: ЕС готов к урегулированию на Ближнем Востоке при прекращении боевых действий

    • 19 марта, 2026
    • 15:54
    Мерц: ЕС готов к урегулированию на Ближнем Востоке при прекращении боевых действий

    Европейский союз готов содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, однако ключевым условием остается прекращение боевых действий.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц перед началом саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе.

    По его словам, эскалация в регионе стала основной причиной роста цен на энергоносители в Европе и мире. "Мы видим резкий рост цен на энергию, и его главная причина - развитие событий на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

    Канцлер ФРГ отметил, что ЕС должен направить четкий сигнал о готовности участвовать в стабилизации ситуации, однако реальные шаги возможны только после остановки боевых действий.

    Заявления со стороны президента США Дональда Трампа о готовности к прекращению конфликта можно только приветствовать, но это требует встречных шагов и со стороны Ирана, сказал Мерц.

    "Это возможно, если Иран откажется от своей ядерной программы, прекратит поддержку терроризма и будет готов к переговорам", - заявил он.

    Канцлер также отметил, что в случае деэскалации Германия и ЕС готовы участвовать в обеспечении безопасности морских путей, включая открытие ключевых транспортных маршрутов, но для этого необходим международный мандат.

    По мнению германского канцлера, последствия конфликта будут ощущаться еще длительное время, особенно с учетом того, что он еще не завершен. А это значит, что ЕС должен еще больше ускориться в направлении укрепления своей экономики, снижения бюрократии и повышения конкурентоспособности. Все эти вопросы в повестке дня сегодняшнего саммита, заключил он.

    Merts: Avropa İttifaqı Yaxın Şərqdəki münaqişənin həllinə dəstək verməyə hazırdır
    Ты - Король

