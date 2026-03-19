Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Аппарат омбудсмена подготовил отчет о немусульманских кладбищах в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 19 марта, 2026
    • 16:18
    Аппарат омбудсмена подготовил отчет о немусульманских кладбищах в Азербайджане

    Сотрудники Аппарата омбудсмена и региональных центров в рамках очередного мониторинга провели осмотр кладбищ и мемориальных объектов, принадлежащих лицам других национальностей и вероисповеданий, расположенных в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингечевире, Гёйгёле, Губе, Исмаиллы, Лянкяране и на других территориях.

    Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

    В отчете отражены факты и фотоматериалы о текущем состоянии кладбища, принадлежащего немцам, поселившимся в Гёйгёльском районе в XIX веке, кладбищ в городах Баку, Мингячевир и Сумгайыт, где похоронены немецкие военнопленные, проживавшие в Азербайджане после Второй мировой войны, Британского военного мемориала, некоторых кладбищ, принадлежащих христианским и еврейским общинам, а также могил польской общины.

    В заключение, по результатам мониторинга были направлены рекомендации соответствующим госорганам и местным органам исполнительной власти.

    С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке.

    Аппарат омбудсмена Немусульманские кладбища
    Ombudsman Aparatı Azərbaycanda qeyri-müsəlman qəbiristanlıqları ilə bağlı hesabat hazırlayıb
    Последние новости

    Аппарат омбудсмена подготовил отчет о немусульманских кладбищах в Азербайджане

    Лента новостей