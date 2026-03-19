Аппарат омбудсмена подготовил отчет о немусульманских кладбищах в Азербайджане

Сотрудники Аппарата омбудсмена и региональных центров в рамках очередного мониторинга провели осмотр кладбищ и мемориальных объектов, принадлежащих лицам других национальностей и вероисповеданий, расположенных в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингечевире, Гёйгёле, Губе, Исмаиллы, Лянкяране и на других территориях.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В отчете отражены факты и фотоматериалы о текущем состоянии кладбища, принадлежащего немцам, поселившимся в Гёйгёльском районе в XIX веке, кладбищ в городах Баку, Мингячевир и Сумгайыт, где похоронены немецкие военнопленные, проживавшие в Азербайджане после Второй мировой войны, Британского военного мемориала, некоторых кладбищ, принадлежащих христианским и еврейским общинам, а также могил польской общины.

В заключение, по результатам мониторинга были направлены рекомендации соответствующим госорганам и местным органам исполнительной власти.

