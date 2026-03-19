Лидеры ЕС обсудят поддержку Украины на саммите в Брюсселе с участием Зеленского

Лидеры Европейского союза обсудят дальнейшую поддержку Украины на саммите в Брюсселе с участием президента Владимира Зеленского, который присоединится к заседанию по видеосвязи.

Как сообщает европейское бюро Report, ожидается, что обсуждение будет сосредоточено на военной, финансовой и политической поддержке Киева на фоне продолжающегося конфликта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил перед началом заседания в Брюсселе, что ЕС должен реализовать уже согласованные решения, включая выделение обещанных финансовых ресурсов Украине, а также наращивать собственные оборонные возможности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, также подчеркнул важность соблюдения договоренностей, достигнутых на уровне ЕС в декабре прошлого года, отметив, что все 27 государств-членов должны действовать в духе "лояльности и надежности" при реализации совместных решений.

По его словам, укрепление обороноспособности Европы и поддержка Украины остаются взаимосвязанными задачами на фоне продолжающихся глобальных вызовов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес перед началом саммита также заявил о полной поддержке Украины и подчеркнул, что Европа должна оставаться приверженной защите международного права.

"Мы должны быть на стороне тех, кто сталкивается с нарушением международного права, как это происходит в случае Украины", - отметил он.

По данным источников в Совете ЕС и Еврокомиссии, лидеры стран Евросоюза рассчитывают убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от вето на реализацию решения декабрьского саммита о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Ожидается, что лидеры ЕС подтвердят долгосрочную приверженность поддержке Киева и координацию усилий с союзниками, включая НАТО.

Обсуждение с Зеленским позволит оценить текущую ситуацию и определить дальнейшие шаги Евросоюза.