    • 19 марта, 2026
    • 16:22
    Лидеры ЕС обсудят поддержку Украины на саммите в Брюсселе с участием Зеленского

    Лидеры Европейского союза обсудят дальнейшую поддержку Украины на саммите в Брюсселе с участием президента Владимира Зеленского, который присоединится к заседанию по видеосвязи.

    Как сообщает европейское бюро Report, ожидается, что обсуждение будет сосредоточено на военной, финансовой и политической поддержке Киева на фоне продолжающегося конфликта.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил перед началом заседания в Брюсселе, что ЕС должен реализовать уже согласованные решения, включая выделение обещанных финансовых ресурсов Украине, а также наращивать собственные оборонные возможности.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, также подчеркнул важность соблюдения договоренностей, достигнутых на уровне ЕС в декабре прошлого года, отметив, что все 27 государств-членов должны действовать в духе "лояльности и надежности" при реализации совместных решений.

    По его словам, укрепление обороноспособности Европы и поддержка Украины остаются взаимосвязанными задачами на фоне продолжающихся глобальных вызовов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес перед началом саммита также заявил о полной поддержке Украины и подчеркнул, что Европа должна оставаться приверженной защите международного права.

    "Мы должны быть на стороне тех, кто сталкивается с нарушением международного права, как это происходит в случае Украины", - отметил он.

    По данным источников в Совете ЕС и Еврокомиссии, лидеры стран Евросоюза рассчитывают убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от вето на реализацию решения декабрьского саммита о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро.

    Ожидается, что лидеры ЕС подтвердят долгосрочную приверженность поддержке Киева и координацию усилий с союзниками, включая НАТО.

    Обсуждение с Зеленским позволит оценить текущую ситуацию и определить дальнейшие шаги Евросоюза.

    Aİ liderləri Brüssel sammitində Ukraynaya dəstək məsələsini müzakirə edəcəklər
