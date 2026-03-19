Aİ liderləri Brüssel sammitində Ukraynaya dəstək məsələsini müzakirə edəcəklər
- 19 mart, 2026
- 16:36
Avropa İttifaqının (Aİ) liderləri iclasa videobağlantı vasitəsilə qoşulacaq Prezident Volodimir Zelenskinin iştirakı ilə Brüsseldə keçirilən sammitdə Ukraynaya gələcək dəstəyi müzakirə edəcəklər.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, davam edən münaqişə fonunda müzakirələrin Kiyevə hərbi, maliyyə və siyasi dəstək üzərində cəmləşəcəyi gözlənilir.
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Brüsseldəki iclasın başlamasından əvvəl bildirib ki, Aİ artıq razılaşdırılmış qərarları, o cümlədən Ukraynaya vəd edilmiş maliyyə resurslarının ayrılmasını həyata keçirməli, həmçinin öz müdafiə imkanlarını artırmalıdır.
Almaniya kansleri Fridrix Merts də öz növbəsində ötən ilin dekabrında Aİ səviyyəsində əldə olunmuş razılaşmalara əməl edilməsinin vacibliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, birgə qərarların həyata keçirilməsində bütün 27 üzv dövlət "sadiqlik və etibarlılıq" ruhunda hərəkət etməlidir.
Onun sözlərinə görə, davam edən qlobal çağırışlar fonunda Avropanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və Ukraynaya dəstək bir-biri ilə əlaqəli vəzifələr olaraq qalır.
İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes də sammitin başlamasından əvvəl Ukraynaya tam dəstək verdiyini bəyan edib və vurğulayıb ki, Avropa beynəlxalq hüququn müdafiəsinə sadiq qalmalıdır.