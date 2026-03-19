İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Aİ liderləri Brüssel sammitində Ukraynaya dəstək məsələsini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    • 19 mart, 2026
    • 16:36
    Aİ liderləri Brüssel sammitində Ukraynaya dəstək məsələsini müzakirə edəcəklər

    Avropa İttifaqının (Aİ) liderləri iclasa videobağlantı vasitəsilə qoşulacaq Prezident Volodimir Zelenskinin iştirakı ilə Brüsseldə keçirilən sammitdə Ukraynaya gələcək dəstəyi müzakirə edəcəklər.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, davam edən münaqişə fonunda müzakirələrin Kiyevə hərbi, maliyyə və siyasi dəstək üzərində cəmləşəcəyi gözlənilir.

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Brüsseldəki iclasın başlamasından əvvəl bildirib ki, Aİ artıq razılaşdırılmış qərarları, o cümlədən Ukraynaya vəd edilmiş maliyyə resurslarının ayrılmasını həyata keçirməli, həmçinin öz müdafiə imkanlarını artırmalıdır.

    Almaniya kansleri Fridrix Merts də öz növbəsində ötən ilin dekabrında Aİ səviyyəsində əldə olunmuş razılaşmalara əməl edilməsinin vacibliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, birgə qərarların həyata keçirilməsində bütün 27 üzv dövlət "sadiqlik və etibarlılıq" ruhunda hərəkət etməlidir.

    Onun sözlərinə görə, davam edən qlobal çağırışlar fonunda Avropanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və Ukraynaya dəstək bir-biri ilə əlaqəli vəzifələr olaraq qalır.

    İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes də sammitin başlamasından əvvəl Ukraynaya tam dəstək verdiyini bəyan edib və vurğulayıb ki, Avropa beynəlxalq hüququn müdafiəsinə sadiq qalmalıdır.

    Лидеры ЕС обсудят поддержку Украины на саммите в Брюсселе с участием Зеленского

    Son xəbərlər

    16:59

    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının idxalını 9 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    16:54

    Hikmət Hacıyev Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin siyasi direktorları ilə fikir mübadiləsi aparıb

    Xarici siyasət
    16:53

    Qriqoryan: Avropa İttifaqı Ermənistanın TBNM-ə qoşulmasına kömək edəcək

    İnfrastruktur
    16:53

    BMT: Aprel ayında Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi ilə əməkdaşlıq planı təsdiqlənəcək

    İqtisadiyyat
    16:50

    Premyer Liqa: "Zirə" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    16:49

    Xudatyan: Ermənistan Türkiyə ilə enerji infrastrukturunun birləşdirilməsi istiqamətində addımlar atır

    Energetika
    16:46

    Pit Heqset: ABŞ-nin İrana zərbələrinin hədəfləri dəyişməyib

    Digər ölkələr
    16:45

    Fərid Əhmədov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:42

    "Müayinə və texniki xidmət məlumatları üzrə reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası" təsdiqlənib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti