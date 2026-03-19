В Ходжалы отметили праздники Новруз и Рамазан
Внутренняя политика
- 19 марта, 2026
- 16:01
В центральном парке города Ходжалы состоялся концерт, посвященный праздникам Новруз и Рамазан.
Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
В праздничном мероприятии приняли участие жители, переселившиеся в город Ходжалы и села Ходжалинского района.
На мероприятии выступили местные деятели искусства.
