İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Xocalıda Novruz və Ramazan bayramları qeyd olunub

    Daxili siyasət
    • 19 mart, 2026
    • 15:13
    Xocalıda Novruz və Ramazan bayramları qeyd olunub

    Xocalı şəhərində Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə konsert şənliyi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, şəhərin mərkəzi parkında təşkil olunan bayram tədbirində Xocalı şəhərinə, eləcə də rayonun kəndlərinə köç edən sakinlər iştirak ediblər.

    Tədbirdə yerli sənətçilər tərəfindən musiqilər ifa olunub. Milli adət-ənənələrə uyğun şəkildə təşkil olunan bayram şənliyində səməni qurulub, Novruzun rəmzləri nümayiş etdirilib.

    Son xəbərlər

    15:27

    Energetika naziri Ağsuda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    15:25

    Serbiya hökuməti neft məhsullarının ixracına qadağanın müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    15:23
    Foto

    Cəlilabadda əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    15:23

    Olimpiya mükafatçısı Rəsul Çunayev: "Güləşin inkişafı üçün bacardığımı etməyə çalışıram"

    Fərdi
    15:20

    Makron Yaxın Şərqdə mülki infrastruktura zərbələrə moratoriumun tətbiqinə çağırıb

    Digər ölkələr
    15:18

    Sabah bəzi rayonlarda şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:13

    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan şəxsi Özbəkistana təhvil verib

    Hadisə
    15:13

    "Azəriqaz" bayram günlərində xidmətini davam etdirəcək

    Energetika
    15:13
    Foto

    Xocalıda Novruz və Ramazan bayramları qeyd olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti