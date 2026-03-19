В Иране арестовали около 100 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля
- 19 марта, 2026
- 16:21
Министерство разведки Ирана сообщило об аресте 97 человек, обвиняемых в деятельности в интересах США и Израиля, в том числе 13 предполагаемых "шпионов" на юго-востоке Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранский телеканал IRIB.
Министерство заявило, что задержанные стремились "создать беспорядки и инсценировать убийства".
Ранее иранские СМИ сообщали о задержании 41 человека за передачу военных видеоматериалов в "враждебные" сети.
