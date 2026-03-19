    İranda İsrailin xeyrinə casusluq şübhəsi ilə 100-ə yaxın şəxs həbs edilib

    • 19 mart, 2026
    İranın Kəşfiyyat Nazirliyi ABŞ və İsrailin maraqları naminə fəaliyyət göstərməkdə ittiham olunan 97 nəfərin, o cümlədən İranın cənub-şərqində ehtimal olunan 13 "casus"un həbs edildiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" İranın IRIB telekanalına istinadən məlumat yayıb.

    Nazirlik həbs olunanların iğtişaşlar yaratmağa cəhd etdiklərini bəyan edib.

    Daha əvvəl İran KİV-ləri hərbi videomaterialların "düşmən" şəbəkələrə ötürülməsinə görə 41 nəfərin saxlanıldığını bildirmişdi.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İranda İsrail casus şəbəkəsi
    В Иране арестовали около 100 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля
    About 100 people detained in Iran on suspicion of spying for Israel

    Son xəbərlər

    16:59

    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının idxalını 9 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    16:54

    Hikmət Hacıyev Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin siyasi direktorları ilə fikir mübadiləsi aparıb

    Xarici siyasət
    16:53

    Qriqoryan: Avropa İttifaqı Ermənistanın TBNM-ə qoşulmasına kömək edəcək

    İnfrastruktur
    16:53

    BMT: Aprel ayında Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi ilə əməkdaşlıq planı təsdiqlənəcək

    İqtisadiyyat
    16:50

    Premyer Liqa: "Zirə" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    16:49

    Xudatyan: Ermənistan Türkiyə ilə enerji infrastrukturunun birləşdirilməsi istiqamətində addımlar atır

    Energetika
    16:46

    Pit Heqset: ABŞ-nin İrana zərbələrinin hədəfləri dəyişməyib

    Digər ölkələr
    16:45

    Fərid Əhmədov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:42

    "Müayinə və texniki xidmət məlumatları üzrə reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası" təsdiqlənib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti