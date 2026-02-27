İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Maduro ABŞ-də məhkəməsinin ləğvini tələb edir

    27 fevral, 2026
    07:57
    Maduro ABŞ-də məhkəməsinin ləğvini tələb edir

    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro ABŞ-dəki məhkəməsinin prosedur pozuntularına görə ləğv olunmasını tələb edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Nyu-Yorkun Cənub Dairəsi Federal Məhkəməsinin məlumat bazasında dərc olunmuş bildirişdə deyilir.

    Maduronun vəkili vəsatətdə prosedur qaydaları və ədalətli məhkəmə hüququnu təmin edən ABŞ Konstitusiyasının Altıncı Düzəlişinə aid pozuntulara istinad edib. Qeyd olunur ki, Venesuela hakimiyyəti həmçinin Maduroya vəkilinə pul ödəməyə mane olur. "Əgər məhkəmə bu vəsatət bildirişini rədd etsə, vəkil müvəkkilini təmsil etməkdən imtina niyyətindədir", - sənəddə deyilir.

    Nikolas Maduro ABŞ məhkəmə
    Мадуро потребовал прекратить суд в США

