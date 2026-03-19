Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin konsulluq bölməsi 11 gün işləməyəcək
- 19 mart, 2026
- 19:03
Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi Ramazan bayramı və Novruz bayramı münasibəti ilə 20-30 mart 2026-cı il tarixlərində ölkəmizdə ardıcıl 11 günün qeyri-iş günü olması ilə əlaqədar konsulluq xidmətləri göstərməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
"Bayram günlərində yaranacaq təcili məsələlər ilə əlaqədar [email protected]; [email protected] elektron poçt ünvanları vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.",- məlumatda bildirilib.
Hörmətli İtaliyada yaşayan Həmvətənlər,— Azerbaigian in Italia (@AmbasciataAZE) March 19, 2026
