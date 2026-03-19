Консульский отдел посольства Азербайджана в Италии не будет работать 11 дней
- 19 марта, 2026
- 19:33
Посольство Азербайджана в Италии не будет оказывать консульские услуги с 20 по 30 марта 2026 года в связи с праздниками в нашей стране.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице диппредставительства в соцсети X.
"По срочным вопросам, которые могут возникнуть в праздничные дни, вы можете связаться с нами по электронным адресам [email protected]; [email protected]", - говорится в сообщении.
