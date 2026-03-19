    • 19 mart, 2026
    • 19:08
    Bəzi dövlət orqanlarının rəhbər işçilərinə yeni vəzifə maaşları müəyyən edilib

    Azərbaycanın bəzi dövlət orqanlarının rəhbər işçilərinə yeni vəzifə maaşları müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

    Fərmanla bəzi dövlət orqanlarının rəhbərlərinin və onların müavinlərinin (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi hallar istisna olmaqla) beşinci ödəniş pilləsi üzrə aylıq vəzifə maaşları aşağıdakı məbləğlərdə müəyyən edilib:

    - Baş nazir 17 160 manat

    - Baş nazirin birinci müavini 15 950 manat

    - Baş nazirin müavini 14850 manat

    - nazir 13750 manat

    - digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına bərabər tutulan orqanın rəhbəri 13 200 manat

    - nazirin birinci müavini 12 650 manat

    - nazirin müavini, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına bərabər tutulan orqanın rəhbərinin birinci müavini 12 100 manat

    - digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına bərabər tutulan orqanın rəhbərinin müavini 11 550 manat

    Yerli icra hakimiyyəti başçılarının aylıq vəzifə maaşları beşinci ödəniş pilləsi üzrə aşağıdakı məbləğlərdə müəyyən edilib:

    - Bakı şəhəri 13 200 manat

    - Gəncə və Sumqayıt şəhərləri 9 900 manat

    - digər şəhər, rayon və şəhər rayonu üzrə 8 800 manat.

    Müəyyən edilib ki, "Dövlət qulluğu haqqında" qanununun 33-4.3-cü maddəsi nəzərə alınmaqla, bu Fərmanın 1-ci və 2-ci hissələrində göstərilən vəzifələr üzrə baza aylıq vəzifə maaşı (birinci ödəniş pilləsi) beşinci ödəniş pilləsi üzrə aylıq vəzifə maaşı 1,1 əmsalına bölünməklə, digər ödəniş pillələri üzrə aylıq vəzifə maaşı baza aylıq vəzifə maaşına münasibətdə hər pillə üzrə müvafiq olaraq 2,5 faiz artım tətbiq edilməklə müəyyən edilir və tam ədədə (sonuncu rəqəmi "0" və ya "5" olmaqla) yuvarlaqlaşdırılıb.

    Bu Fərman qüvvəyə minənədək bu Fərmanın 1-ci və 2-ci hissələrində nəzərdə tutulmuş şəxslərə ödənilən vəzifə maaşı, əlavə, mükafat və digər ödənişlər bu Fərmanla müəyyən edilən aylıq vəzifə maaşına daxil edilir.

    Bu Fərmana uyğun olaraq müəyyən edilən vəzifə maaşları əsasında əməkhaqqı fondunun formalaşdırılması məqsədilə dövlət orqanlarının saxlanılması xərclərinin tərkibində hər il dövlət büdcəsində vəzifə maaşlarının birinci ödəniş pilləsi üzrə hesablanan illik əməkhaqqı fondu və onun 10 faizi miqdarında əlavə vəsait nəzərdə tutulub.

    Fərman 2026-cı il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.

    Установлены новые оклады руководящих лиц ряда госорганов

    Son xəbərlər

    19:30

    Hüseynzadə və Hamilton Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının perspektivlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    19:29

    Qalibaf İranın raket qurğularının "320%-nin məhv edildiyi" barədə bəyanatları təkzib edib

    Region
    19:25

    Əbdülrəhman bin Casim Al Tani: İran münaqişə zonasını genişləndirmək istəyir

    Region
    19:13

    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Ukraynadan Azərbaycana ekstradisiya ediləcək

    Daxili siyasət
    19:08

    Bəzi dövlət orqanlarının rəhbər işçilərinə yeni vəzifə maaşları müəyyən edilib

    Daxili siyasət
    19:07

    Dövlət adından yaradılan və dövlət büdcəsindən vəsait alan qurumların əməkhaqqı sistemi təkmilləşdirilib

    Daxili siyasət
    19:07

    "ASAN xidmət" mərkəzlərindəki digər dövlət orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi gücləndirilib

    Daxili siyasət
    19:04

    Dövlət qulluqçularının maaşlarının baza hissəsi artırılıb

    Daxili siyasət
    19:03

    Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin konsulluq bölməsi 11 gün işləməyəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti