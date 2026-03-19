Qalibaf İranın raket qurğularının "320%-nin məhv edildiyi" barədə bəyanatları təkzib edib
- 19 mart, 2026
- 19:29
İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf İsrail və ABŞ hərbçilərinin İranın raket buraxılış məntəqələrinə guya "320%-nin məhv edildiyi" barədə bəyanatlarını şərh edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Bununla belə, İran yüksək intensivliklə raketlər buraxmağa davam edir. İndi düşmən onların 500%-ə qədərini məhv etməyə çalışır! ABŞ silahlı qüvvələri üçün unikal nailiyyətdir!", - o bildirib.
Son xəbərlər
19:30
Hüseynzadə və Hamilton Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının perspektivlərini müzakirə ediblərXarici siyasət
19:29
Qalibaf İranın raket qurğularının "320%-nin məhv edildiyi" barədə bəyanatları təkzib edibRegion
19:25
Əbdülrəhman bin Casim Al Tani: İran münaqişə zonasını genişləndirmək istəyirRegion
19:13
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Ukraynadan Azərbaycana ekstradisiya ediləcəkDaxili siyasət
19:08
Bəzi dövlət orqanlarının rəhbər işçilərinə yeni vəzifə maaşları müəyyən edilibDaxili siyasət
19:07
Dövlət adından yaradılan və dövlət büdcəsindən vəsait alan qurumların əməkhaqqı sistemi təkmilləşdirilibDaxili siyasət
19:07
"ASAN xidmət" mərkəzlərindəki digər dövlət orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi gücləndirilibDaxili siyasət
19:04
Dövlət qulluqçularının maaşlarının baza hissəsi artırılıbDaxili siyasət
19:03