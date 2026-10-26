Rəşad Sadıqov "Zirə"nin baş məşqçisi kimi 250-ci oyuna çıxıb
Futbol
- 26 oktyabr, 2026
- 11:24
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Misli Premyer Liqasının IX turu "Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov üçün əlamətdar olub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, qəsəbə klubu onun rəhbərliyi dövründə 250-ci oyuna çıxıb.
"Qartallar" "Sumqayıt"la ev matçında 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.
2020-ci ilin iyulundan "Zirə"də işləyən R.Sadıqovun rəhbərliyi dövründə 112 qələbə qazanan komanda 76 heç-heçə edib və 62 məğlubiyyət alıb. Top fərqi 316-237-dir. 250 oyundan 206-sı Premyer Liqa, 28-i Azərbaycan Kuboku, 16-sı avrokubok matçı olub.
Qeyd edək ki, Rəşad Sadıqovun "Zirə"də debütü 2020-ci il avqustun 23-də Premyer Liqanın "Qəbələ" ilə səfər matçında (1:1) gerçəkləşib.
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