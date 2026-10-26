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    Azərbaycan Rumıniyaya neft satışını 30 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 26 oktyabr, 2026
    • 11:55
    Azərbaycan Rumıniyaya neft satışını 30 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Rumıniyaya 1 milyon 14 min 14,22 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 644 milyon 318,31 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2025-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 30,23 %, dəyəri isə 50,07 % çoxdur.

    Rumıniyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanın ümumi neft ixracında payı 6,4 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 10 milyard 103 milyon 482,51 min ABŞ dolları olan 15 milyon 829 min 589,9 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Neft ixracı Xarici ticarət dövriyyəsi Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Rumıniya
    Azerbaijan's oil exports to Romania up over 30%
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