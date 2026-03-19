Галибаф высмеял заявления США и Израиля об "уничтожении 320%" ракетных установок Ирана

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф прокомментировал заявления израильских и американских военных о якобы уничтожении "320%" иранских ракетных пусковых установок.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Тем не менее, Иран продолжает запускать ракеты с высокой интенсивностью. Теперь противник стремится уничтожить до 500% из них! Уникальное достижение для вооруженных сил США!",- написал он.