Галибаф высмеял заявления США и Израиля об "уничтожении 320%" ракетных установок Ирана
Другие страны
- 19 марта, 2026
- 18:20
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф прокомментировал заявления израильских и американских военных о якобы уничтожении "320%" иранских ракетных пусковых установок.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Тем не менее, Иран продолжает запускать ракеты с высокой интенсивностью. Теперь противник стремится уничтожить до 500% из них! Уникальное достижение для вооруженных сил США!",- написал он.
According to statements by Israeli and American military officials, 320% of Iran's missile launchers have been destroyed so far. However, Iran continues to launch missiles at a high rate— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 19, 2026
Now,the enemy aims to destroy up to 500% of them!
A unique achievement for the US military!
