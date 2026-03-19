    Доха выразила солидарность с Баку и странами Ближнего Востока на фоне атак Ирана

    • 19 марта, 2026
    • 15:53
    Доха выразила солидарность с Баку и странами Ближнего Востока на фоне атак Ирана

    Катар выразил готовность к взаимодействию с партнерами ради деэскалации на Ближнем Востоке и перехода к дипломатическому урегулированию в интересах укрепления стабильности в регионе.

    Как сообщает Report, соответствующее заявление сделала временный поверенный в делах катарского представительства при Евросоюзе и НАТО Сара бинт Ахмед Аль Моханнади в ходе заседания Совета НАТО с государствами - участниками Стамбульской инициативы сотрудничества, состоявшегося в Брюсселе. Заседание проходило под председательством заместителя генерального секретаря НАТО Радмилы Шекеринска.

    В своем выступлении Аль Моханнади приветствовала позицию альянса, осуждающую атаки Ирана и выражающую солидарность с Катаром.

    По ее словам, Доха с начала войны в секторе Газа предупреждала о рисках эскалации, способной привести к более широкой региональной напряженности.

    Аль Моханнади отметила, что с 28 февраля Катар подвергался "шокирующим и неожиданным" атакам со стороны Ирана, которые подрывают доверие, особенно учитывая соседские отношения между странами. Она подчеркнула, что удары были направлены не только на военные цели, но и на объекты критической инфраструктуры, включая энергетический сектор.

    Представитель Катара также предупредила, что подобные действия создают угрозу глобальным поставкам энергоносителей через Ормузский пролив и нарушают международные цепочки поставок, в том числе в авиационной отрасли, что может повлечь серьезные экономические последствия.

    Катар вновь решительно осудил использование Ираном баллистических ракет и беспилотников, назвав это грубым нарушением суверенитета и опасной эскалацией.

    Кроме того, Аль Моханнади заявила о солидарности Катара с рядом стран региона и за его пределами, включая Азербайджан, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Оман, Иорданию, Ливан, Ирак, Турцию и Кипр, в защите их суверенитета и безопасности.

    Она также подтвердила приверженность Катара сотрудничеству с партнерами в целях снижения напряженности, прекращения боевых действий и возвращения к дипломатическим решениям, направленным на укрепление региональной стабильности.

    Doha İranın hücumları fonunda Bakı və Yaxın Şərq ölkələri ilə həmrəyliyini ifadə edib
    Doha expresses solidarity with Baku and Middle Eastern countries amid Iranian attacks
