Александр Лукашенко планирует визит в США
Другие страны
- 19 марта, 2026
- 15:59
Специальный посланник президента США Джон Коул в ходе переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске обсудил возможность его визита в США.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
"Мы обсудили также возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать", - сказал он.
По его словам, президент США Дональд Трамп регулярно отзывался о Лукашенко как о своем хорошем друге и уважаемом мировом лидере.
Последние новости
16:22
Лидеры ЕС обсудят поддержку Украины на саммите в Брюсселе с участием ЗеленскогоДругие страны
16:21
В Иране арестовали около 100 человек по подозрению в шпионаже в пользу ИзраиляДругие страны
16:18
Аппарат омбудсмена подготовил отчет о немусульманских кладбищах в АзербайджанеВнутренняя политика
16:01
Фото
В Ходжалы отметили праздники Новруз и РамазанВнутренняя политика
15:59
Александр Лукашенко планирует визит в СШАДругие страны
15:54
Мерц: ЕС готов к урегулированию на Ближнем Востоке при прекращении боевых действийДругие страны
15:53
Доха выразила солидарность с Баку и странами Ближнего Востока на фоне атак ИранаДругие страны
15:42
В Азербайджане синоптики предупредили о грозах и граде 20 мартаЭкология
15:39