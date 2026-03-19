Александр Лукашенко планирует визит в США

Специальный посланник президента США Джон Коул в ходе переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске обсудил возможность его визита в США.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Мы обсудили также возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать", - сказал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп регулярно отзывался о Лукашенко как о своем хорошем друге и уважаемом мировом лидере.