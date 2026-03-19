    Александр Лукашенко планирует визит в США

    Другие страны
    • 19 марта, 2026
    • 15:59
    Специальный посланник президента США Джон Коул в ходе переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске обсудил возможность его визита в США.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

    "Мы обсудили также возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать", - сказал он.

    По его словам, президент США Дональд Трамп регулярно отзывался о Лукашенко как о своем хорошем друге и уважаемом мировом лидере.

    Александр Лукашенко Джон Коул Дональд Трамп Визит в США Переговоры в Минске
    Lukaşenko ABŞ-yə səfər etməyi planlaşdırır
    Ты - Король

