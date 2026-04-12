Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Галибаф: США на переговорах не удалось завоевать доверие Ирана

    В регионе
    • 12 апреля, 2026
    • 13:21
    Галибаф: США на переговорах не удалось завоевать доверие Ирана

    Несмотря на выдвинутые Ираном на переговорах в Исламабаде мирные инициативы, американская сторона не смогла завоевать доверие Тегерана.

    Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.

    "Перед началом переговоров я подчеркнул, что у нас есть необходимая добрая воля и желание, но из-за опыта двух предыдущих войн мы не доверяем другой стороне. Мои коллеги из иранской делегации предложили перспективные инициативы, но в конечном итоге американской стороне не удалось завоевать наше доверие в этом раунде переговоров", - отметил он.

    Галибаф также высоко оценил усилия дружественного и братского Пакистана по содействию переговорам.

    "Иран – это страна, в которой живут 90 млн человек. Я благодарен всей героической нации Ирана, которая, следуя совету Верховного лидера, поддержала нас. Желаю моим коллегам по этим напряженным 21-часовым переговорам удачи", - отметил он.

    Напомним, что в Исламабаде завершился первый день переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Вашингтон на консультациях представляет делегация во главе с Джей Ди Вэнсом, в которую также входят спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, с иранской стороны в переговорах принимает участие спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. На встрече также присутствует начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир.

    Мохаммад-Багер Галибаф Переговоры между США и Ираном Пакистан
    Qalibaf: ABŞ danışıqlarda İranın etibarını qazana bilmədi
    Mohammad Bagher Ghalibaf: US failed to win Iran's trust in talks

