Галибаф: США на переговорах не удалось завоевать доверие Ирана

Несмотря на выдвинутые Ираном на переговорах в Исламабаде мирные инициативы, американская сторона не смогла завоевать доверие Тегерана.

Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.

"Перед началом переговоров я подчеркнул, что у нас есть необходимая добрая воля и желание, но из-за опыта двух предыдущих войн мы не доверяем другой стороне. Мои коллеги из иранской делегации предложили перспективные инициативы, но в конечном итоге американской стороне не удалось завоевать наше доверие в этом раунде переговоров", - отметил он.

Галибаф также высоко оценил усилия дружественного и братского Пакистана по содействию переговорам.

"Иран – это страна, в которой живут 90 млн человек. Я благодарен всей героической нации Ирана, которая, следуя совету Верховного лидера, поддержала нас. Желаю моим коллегам по этим напряженным 21-часовым переговорам удачи", - отметил он.

Напомним, что в Исламабаде завершился первый день переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Вашингтон на консультациях представляет делегация во главе с Джей Ди Вэнсом, в которую также входят спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, с иранской стороны в переговорах принимает участие спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. На встрече также присутствует начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир.