    Qalibaf: ABŞ danışıqlarda İranın etibarını qazana bilmədi

    12 aprel, 2026
    • 13:47
    Qalibaf: ABŞ danışıqlarda İranın etibarını qazana bilmədi

    İranın İslamabaddakı danışıqlarda irəli sürdüyü sülh təşəbbüslərinə baxmayaraq, Amerika tərəfi Tehranın etimadını qazana bilmədi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İslam Respublikası parlamentinin spikeri Məhəmməd Baqer Qalibaf "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Danışıqlar başlamazdan əvvəl lazımi iradə və istəklərimizin olduğunu vurğuladım, amma əvvəlki iki müharibənin təcrübəsi səbəbindən qarşı tərəfə etibar etmirik. İran nümayəndə heyətindəki həmkarlarım perspektivli təşəbbüslər təklif etdilər, amma nəticədə Amerika tərəfi danışıqların bu mərhələsində etibarımızı qazana bilmədi", - o qeyd edib.

    Qalibaf dost və qardaş Pakistanın danışıqları asanlaşdırmaq səylərini də yüksək qiymətləndirib.

    "İran 90 milyon insanın yaşadığı ölkədir. Ali liderin məsləhəti ilə bizi dəstəkləyən İranın bütün qəhrəman millətinə minnətdaram. Bu gərgin 21 saatlıq danışıqlarda həmkarlarıma uğurlar arzulayıram", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqların ilk günü başa çatıb. Müşavirələrdə ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vensin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, həmçinin Prezidentin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və sahibkar Jared Kuşner də iştirak edir, İran tərəfdən danışıqlarda parlamentin spikeri Məhəmməd Baqer Qalibaf və xarici işlər naziri Abbas Əraqçı iştirak edir. Görüşdə Pakistan Quru Qoşunlarının Qərargah rəisi Asim Münir də iştirak edib.

    Галибаф: США на переговорах не удалось завоевать доверие Ирана
    Mohammad Bagher Ghalibaf: US failed to win Iran's trust in talks

    Son xəbərlər

    17:35

    AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmır

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti