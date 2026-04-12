Буданов не исключил очередной обмен пленными между Украиной и РФ

Новый этап обмена пленными между Украиной и Россией возможен уже в конце следующей недели.

Как сообщает Report, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости.LIVE.

Буданов сообщил, что после возвращения 182 украинцев 11 апреля уже готовится следующий обмен.

"Я надеюсь, что где-то на конец недели будет еще один этап. Там были чисто бюрократические процедуры", - отметил он.

Напомним, что Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными накануне Пасхи. В Украину вернулись 175 военных и 7 гражданских лиц.