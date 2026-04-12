    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Буданов не исключил очередной обмен пленными между Украиной и РФ

    Буданов не исключил очередной обмен пленными между Украиной и РФ

    Новый этап обмена пленными между Украиной и Россией возможен уже в конце следующей недели.

    Как сообщает Report, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости.LIVE.

    Буданов сообщил, что после возвращения 182 украинцев 11 апреля уже готовится следующий обмен.

    "Я надеюсь, что где-то на конец недели будет еще один этап. Там были чисто бюрократические процедуры", - отметил он.

    Напомним, что Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными накануне Пасхи. В Украину вернулись 175 военных и 7 гражданских лиц.

    Budanov: Ukrayna və Rusiya arasında əsir mübadiləsi istisna olunmur
    Kyrylo Budanov says new Ukraine-Russia prisoner swap possible

    Последние новости

    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    17:31

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    Финансы
    17:27

    QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в Казахстане

    Энергетика
    Лента новостей