    Budanov: Ukrayna və Rusiya arasında əsir mübadiləsi istisna olunmur

    Digər ölkələr
    • 12 aprel, 2026
    • 18:43
    Budanov: Ukrayna və Rusiya arasında əsir mübadiləsi istisna olunmur

    Ukrayna və Rusiya arasında əsir mübadiləsinin yeni mərhələsi artıq gələn həftənin sonunda mümkündür.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov "Novosti.LIVE"a şərhində bildirib.

    Budanov qeyd edib ki, aprelin 11-də 182 ukraynalının qaytarılmasından sonra artıq növbəti mübadilə hazırlanır.

    "Ümid edirəm ki, təxminən həftənin sonuna kimi daha bir mərhələ olacaq. Orada sırf bürokratik prosedurlar var idi", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, Ukrayna və Rusiya Pasxa bayramı ərəfəsində genişmiqyaslı hərbi əsir mübadiləsi həyata keçirib. Ukraynaya 175 hərbçi və 7 mülki şəxs qayıdıb.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Əsir mübadiləsi Kirill Budanov
    Буданов не исключил очередной обмен пленными между Украиной и РФ
    Kyrylo Budanov says new Ukraine-Russia prisoner swap possible

