    В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах, начался подсчет голосов - ОБНОВЛЕНО 5

    В Венгрии закрылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах и начался подсчет голосов.

    Как передает Report, об этом сообщило Национальное избирательное бюро Венгрии (NVI).

    Согласно сообщению, избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени. При этом гражданам, которые к этому моменту находились в очередях, разрешили проголосовать.

    По данным NVI, порог явки на выборах отсутствует, поэтому они считаются состоявшимися независимо от числа проголосовавших. К 18:30 местного времени явка составила 77,8%, что стало самым высоким показателем в истории страны.

    После закрытия участков начались проверка протоколов и подсчет голосов. Первые предварительные результаты ожидаются после 20:00 по местному времени. Кроме того, теперь могут быть обнародованы данные экзитполов.

    На выборах распределяются 199 мест в парламенте, из которых 93 мандата будут распределены по партийным спискам, еще 106 - по одномандатным округам.

    Основная борьба развернулась между правящей коалицией партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии, а также оппозиционной партией "Тиса".

    Правящую коалицию возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, партию "Тиса" - евродепутат Петер Мадьяр.

    Согласно прогнозам, преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент, помимо основных соперников, может также партия "Наша родина" во главе с Ласло Тороцкаи.

    На парламентских выборах в Венгрии зафиксирована рекордная за всю историю страны явка избирателей.

    Как передает Report, об этом сообщило Национальное избирательное бюро Венгрии (NVI).

    По его данным, к 17:00 по местному времени явка составила 74,23%. Этот показатель уже почти на 5 процентных пунктов превышает итоговый результат парламентских выборов 2022 года, когда явка составила 69,53%.

    Согласно информации NVI, наиболее высокая активность избирателей наблюдается в Будапеште, тогда как в остальных регионах страны показатели остаются примерно одинаковыми.

    В бюро отметили, что промежуточные данные были опубликованы за два часа до закрытия избирательных участков.

    Напомним, что на 199 мест в парламенте претендуют правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии, а также оппозиционная партия "Тиса".

    Правящую коалицию возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, партию "Тиса" - евродепутат Петер Мадьяр.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии к середине дня составила рекордные 54,14%.

    Как передает Report, об этом сообщает NVI.

    Отмечается, что этот показатель на 14% выше, чем в 2022 году.

    В Венгрии зафиксирована высокая явка на парламентских выборах.

    Как передает Report, это следует из статистических данных сайта 444.hu.

    Отмечается, что к 11:00 утра по Будапешту (к 13:00 по Баку) на парламентских выборах зафиксирована явка в 37,98%, что значительно превышает показатели предыдущих выборов.

    На парламентских выборах 2022 года в то же время проголосовало лишь 25,77% избирателей, а в 2018 году - 29,93%.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии в первые часы голосования бьет рекорды.

    Как передает Report со ссылкой на данные ЦИК Венгрии, к 9 утра по местному времени проголосовали уже 16,89% избирателей.

    Для сравнения, на выборах четыре года назад на участки в это время пришли немногим больше 10% избирателей.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи по традиции проголосовали на избирательном участке в здании начальной школы недалеко от своего дома в 12-м районе Будапешта.

    В воскресенье в 06:00 по местному (08:00 по бакинскому) времени в Венгрии стартовало голосование на выборах в Государственное собрание - однопалатный парламент страны, результаты которых определят новый состав правительства.

    Как сообщает Report, избирательные участки будут открыты до 19:00 местному времени.

    На выборах идет борьба за 199 мандатов: 93 из них будут распределены по партийным спискам, а оставшиеся 106 - в одномандатных избирательных округах. Главными соперниками выступают правящая коалиция партии ФИДЕС - "Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) - и оппозиционная партия "Тиса". Лидером ФИДЕС является действующий премьер-министр Виктор Орбан, а "Тису" возглавляет бывший правительственный чиновник и евродепутат Петер Мадьяр.

    По оценкам аналитиков, среди остальных политических сил реальные шансы преодолеть пятипроцентный избирательный барьер и получить парламентское представительство имеет лишь праворадикальная партия "Наша родина" под руководством Ласло Тороцкаи.

    На предыдущих парламентских выборах 2022 года коалиция ФИДЕС и ХДНП завоевала конституционное большинство, получив 135 депутатских мест.

    Отметим, что в Венгрии день тишины не предусмотрен, однако в день голосования действует запрет на ведение агитационной деятельности в радиусе 150 метров от избирательных участков, а также на размещение политической рекламы в средствах массовой информации. При этом ранее размещенные предвыборные агитационные материалы допускается не убирать.

    Публикация данных экзитполов разрешена после завершения работы избирательных участков.

    Macarıstanda parlament seçkiləri başa çatıb, səslərin sayılmasına başlanılıb - YENİLƏNİB-5
    Hungary's parliamentary elections kick off

