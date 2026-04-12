    Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с ухудшением погоды

    12 апреля, 2026
    13:21
    Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

    Как передает Report, в предупреждении отмечается, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны ожидается изменение погоды - усиление ветра и осадки различной интенсивности. Такие условия могут негативно сказаться на безопасности дорожного движения и создать дополнительные риски.

    В связи с этим дорожная полиция призвала всех участников движения быть более внимательными и строго соблюдать правила.

    Отмечается, что в дождливую и ветреную погоду водителям следует выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и необоснованных обгонов. Фары и световые приборы автомобиля должны быть исправны, ближний свет должен быть включен постоянно. При ухудшении видимости противотуманные фары следует использовать только при необходимости, не ослепляя встречных водителей дальним светом.

    Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и проявлять особую осторожность в условиях ограниченной видимости.

    Также подчеркивается, что сильный ветер создает повышенную опасность для водителей двухколесного транспорта - мопедов, мотоциклов и скутеров, увеличивая риск потери управления и опрокидывания.

    В полиции добавили, что ответственное поведение всех участников движения, взаимное уважение и внимательность играют ключевую роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий.

    Дорожная полиция Азербайджана Неблагоприятные погодные условия
    Yol polisi əlverişsiz hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib

