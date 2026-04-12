    Марк Касадо намерен покинуть Барселону по окончании сезона

    Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо намерен покинуть команду по окончании сезона.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Diario Sport, 22-летний футболист недоволен количеством игрового времени в команде Ханс-Дитера Флика. Также сине-гранатовые не стремятся продлить контракт с Касадо.

    Касадо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Его стоимость составляет приблизительно €20 млн.

    Отметим, что в нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2028 года.

    Mark Kasado "Barselona"dan ayrılmaq qərarına gəlib
    Barcelona midfielder decides to leave; set for €20 million Saudi Arabia move

