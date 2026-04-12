Марк Касадо намерен покинуть "Барселону" по окончании сезона

Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо намерен покинуть команду по окончании сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Diario Sport, 22-летний футболист недоволен количеством игрового времени в команде Ханс-Дитера Флика. Также сине-гранатовые не стремятся продлить контракт с Касадо.

Касадо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Его стоимость составляет приблизительно €20 млн.

Отметим, что в нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2028 года.