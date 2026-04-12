Марк Касадо намерен покинуть "Барселону" по окончании сезона
Футбол
- 12 апреля, 2026
- 13:37
Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо намерен покинуть команду по окончании сезона.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Diario Sport, 22-летний футболист недоволен количеством игрового времени в команде Ханс-Дитера Флика. Также сине-гранатовые не стремятся продлить контракт с Касадо.
Касадо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Его стоимость составляет приблизительно €20 млн.
Отметим, что в нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2028 года.
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33