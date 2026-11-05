Фарид Гаибов обсудил с Александром Чуприаном перспективы развития пожарно-спасательного спорта
Индивидуальные
- 05 ноября, 2026
- 17:48
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Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с делегацией Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, находящейся с визитом в Азербайджане в связи с проводимыми в Баку XXI чемпионатом мира среди мужчин и XII чемпионатом мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.
Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, делегацию возглавлял президент международной федерации Александр Чуприан.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам значимости проведения чемпионата мира в Баку, перспектив развития пожарно-спасательного спорта и расширения обмена профессиональным опытом между странами-участницами.
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