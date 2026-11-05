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    Фарид Гаибов обсудил с Александром Чуприаном перспективы развития пожарно-спасательного спорта

    Индивидуальные
    • 05 ноября, 2026
    • 17:48
    Фарид Гаибов обсудил с Александром Чуприаном перспективы развития пожарно-спасательного спорта

    Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с делегацией Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, находящейся с визитом в Азербайджане в связи с проводимыми в Баку XXI чемпионатом мира среди мужчин и XII чемпионатом мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

    Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, делегацию возглавлял президент международной федерации Александр Чуприан.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам значимости проведения чемпионата мира в Баку, перспектив развития пожарно-спасательного спорта и расширения обмена профессиональным опытом между странами-участницами.

    Фарид Гаибов
    Фото
    Fərid Qayıbov Aleksandr Çuprianla yanğın-xilasetmə idmanının inkişafına dair müzakirələr aparıb
    Фото
    Azerbaijan's sports minister meets fire and rescue federation chief in Baku
    44 filmi
    44 filmi

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