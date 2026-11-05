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    В Азербайджане мужья вынужденных переселенок получат право на статус вынужденного переселенца

    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 18:11
    В Азербайджане мужья вынужденных переселенок получат право на статус вынужденного переселенца

    Внесены поправки в "Правила предоставления статуса вынужденного переселенца и выдачи удостоверения, подтверждающего этот статус, вынужденным переселенцам (лицам, перемещенным внутри страны) в Азербайджане".

    Как сообщает Report, согласно поправкам, мужчины, заключившие брак с жительницами районов, находившихся под оккупацией, до наступления обстоятельств, ставших причиной вынужденного переселения (вынужденными переселенками), при этом не снявшиеся с регистрационного учета по месту проживания в собственном районе и зарегистрировавшиеся после оккупации по месту проживания супруги, отныне смогут получить статус вынужденного переселенца, а также соответствующее удостоверение, подтверждающее данный статус.

    Ранее такой статус предоставлялся только женщинам, которые до возникновения обстоятельств, повлекших вынужденное переселение, состояли в браке с жителями оккупированных районов (вынужденными переселенцами), но не снялись с регистрационного учета по месту жительства в своем районе и после оккупации зарегистрировались по месту жительства мужа.

    Вынужденные переселенцы Правила
    İşğal olunmuş rayonun sakini ilə evlənmiş kişilər də məcburi köçkün statusu və vəsiqəsi ala biləcəklər
    44 filmi
    44 filmi

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