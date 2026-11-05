При пожаре в Нью-Йорке погибли шесть человек
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 17:38
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Шесть человек погибли, еще семеро, включая троих пожарных, получили ранения в результате пожара в двухэтажном жилом доме в нью-йоркском районе Бруклин.
Как передает Report, об этом сообщила пожарная служба города.
Возгорание произошло в квартале Сансет-Парк. На место происшествия прибыли свыше 200 сотрудников экстренных служб. Пожар удалось взять под контроль примерно через три часа.
Четверо погибли на месте, еще двое умерли от полученных травм в больнице. Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как стабильное, их жизням ничто не угрожает. Личности погибших пока не разглашаются.
Причины возгорания устанавливаются.
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