При пожаре в Нью-Йорке погибли шесть человек

Шесть человек погибли, еще семеро, включая троих пожарных, получили ранения в результате пожара в двухэтажном жилом доме в нью-йоркском районе Бруклин.

Как передает Report, об этом сообщила пожарная служба города.

Возгорание произошло в квартале Сансет-Парк. На место происшествия прибыли свыше 200 сотрудников экстренных служб. Пожар удалось взять под контроль примерно через три часа.

Четверо погибли на месте, еще двое умерли от полученных травм в больнице. Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как стабильное, их жизням ничто не угрожает. Личности погибших пока не разглашаются.

Причины возгорания устанавливаются.