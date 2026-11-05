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    При пожаре в Нью-Йорке погибли шесть человек

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 17:38
    При пожаре в Нью-Йорке погибли шесть человек

    Шесть человек погибли, еще семеро, включая троих пожарных, получили ранения в результате пожара в двухэтажном жилом доме в нью-йоркском районе Бруклин.

    Как передает Report, об этом сообщила пожарная служба города.

    Возгорание произошло в квартале Сансет-Парк. На место происшествия прибыли свыше 200 сотрудников экстренных служб. Пожар удалось взять под контроль примерно через три часа.

    Четверо погибли на месте, еще двое умерли от полученных травм в больнице. Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как стабильное, их жизням ничто не угрожает. Личности погибших пока не разглашаются.

    Причины возгорания устанавливаются.

    Пожар (возгорание) Соединенные Штаты Америки (США)
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