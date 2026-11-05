Родившиеся после оккупации района смогут получить статус вынужденного переселенца

Получить статус вынужденного переселенца смогут также граждане, родившиеся после оккупации района.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в "Правила предоставления статуса вынужденного переселенца (внутренне перемещенного лица) и выдачи подтверждающего свидетельства".

Согласно решению Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, для получения статуса указанным лицам необходимо будет представить следующие документы:

- Копия удостоверения личности и свидетельства о рождении (вместе с оригиналом);

- Копия удостоверения личности матери и свидетельства о браке (вместе с оригиналом);

- Для лиц, брак которых расторгнут, - свидетельство о расторжении брака, а в случае отсутствия зарегистрированного брака - свидетельство об установлении отцовства;

- Копия удостоверения личности отца (вместе с оригиналом);

- Удостоверение вынужденного переселенца, выданное отцу, либо справка главы или заместителя главы исполнительной власти района, покинутого в результате оккупации, подтверждающая факт вынужденного переселения;

- Две цветные фотографии размером 3x4 (на белом фоне).