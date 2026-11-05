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    Родившиеся после оккупации района смогут получить статус вынужденного переселенца

    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 17:58
    Родившиеся после оккупации района смогут получить статус вынужденного переселенца

    Получить статус вынужденного переселенца смогут также граждане, родившиеся после оккупации района.

    Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в "Правила предоставления статуса вынужденного переселенца (внутренне перемещенного лица) и выдачи подтверждающего свидетельства".

    Согласно решению Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, для получения статуса указанным лицам необходимо будет представить следующие документы:

    - Копия удостоверения личности и свидетельства о рождении (вместе с оригиналом);

    - Копия удостоверения личности матери и свидетельства о браке (вместе с оригиналом);

    - Для лиц, брак которых расторгнут, - свидетельство о расторжении брака, а в случае отсутствия зарегистрированного брака - свидетельство об установлении отцовства;

    - Копия удостоверения личности отца (вместе с оригиналом);

    - Удостоверение вынужденного переселенца, выданное отцу, либо справка главы или заместителя главы исполнительной власти района, покинутого в результате оккупации, подтверждающая факт вынужденного переселения;

    - Две цветные фотографии размером 3x4 (на белом фоне).

    Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Вынужденные переселенцы
    Rayonun işğalından sonra doğulmuş şəxslər məcburi köçkün statusu ala biləcəklər
    44 filmi
    44 filmi

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