Родившиеся после оккупации района смогут получить статус вынужденного переселенца
- 05 ноября, 2026
- 17:58
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Получить статус вынужденного переселенца смогут также граждане, родившиеся после оккупации района.
Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в "Правила предоставления статуса вынужденного переселенца (внутренне перемещенного лица) и выдачи подтверждающего свидетельства".
Согласно решению Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, для получения статуса указанным лицам необходимо будет представить следующие документы:
- Копия удостоверения личности и свидетельства о рождении (вместе с оригиналом);
- Копия удостоверения личности матери и свидетельства о браке (вместе с оригиналом);
- Для лиц, брак которых расторгнут, - свидетельство о расторжении брака, а в случае отсутствия зарегистрированного брака - свидетельство об установлении отцовства;
- Копия удостоверения личности отца (вместе с оригиналом);
- Удостоверение вынужденного переселенца, выданное отцу, либо справка главы или заместителя главы исполнительной власти района, покинутого в результате оккупации, подтверждающая факт вынужденного переселения;
- Две цветные фотографии размером 3x4 (на белом фоне).