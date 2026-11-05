На границе Азербайджана с Грузией выявили крупную партию непригодной индейки

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) пресекло ввоз в страну 23,6 тонны замороженного мяса индейки американского поизводства с признаками порчи.

Как сообщили Report в АПБА, нарушения выявили при проверке груза на пункте контроля пищевой безопасности "Красный мост" на границе с Грузией.

Мясо произвела американская компания LAMEX FOODS INC., а ввезти его в Азербайджан планировало ООО "Universal-SVS".

При проверке выяснилось, что мясо перевозили с нарушением температурного режима. Специалисты обнаружили на нем скопления и потеки крови. По органолептическим показателям продукция также не соответствовала установленным требованиям.

По результатам проверки всю партию мяса уничтожили в установленном порядке.