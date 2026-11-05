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    На границе Азербайджана с Грузией выявили крупную партию непригодной индейки

    Здоровье
    • 05 ноября, 2026
    • 17:32
    На границе Азербайджана с Грузией выявили крупную партию непригодной индейки

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) пресекло ввоз в страну 23,6 тонны замороженного мяса индейки американского поизводства с признаками порчи.

    Как сообщили Report в АПБА, нарушения выявили при проверке груза на пункте контроля пищевой безопасности "Красный мост" на границе с Грузией.

    Мясо произвела американская компания LAMEX FOODS INC., а ввезти его в Азербайджан планировало ООО "Universal-SVS".

    При проверке выяснилось, что мясо перевозили с нарушением температурного режима. Специалисты обнаружили на нем скопления и потеки крови. По органолептическим показателям продукция также не соответствовала установленным требованиям.

    По результатам проверки всю партию мяса уничтожили в установленном порядке.

    На границе Азербайджана с Грузией выявили крупную партию непригодной индейки
    На границе Азербайджана с Грузией выявили крупную партию непригодной индейки
    На границе Азербайджана с Грузией выявили крупную партию непригодной индейки
    На границе Азербайджана с Грузией выявили крупную партию непригодной индейки
    На границе Азербайджана с Грузией выявили крупную партию непригодной индейки
    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА)
    Фото
    Azərbaycana gətirilən 23 tondan çox dondurulmuş hind quşu əti korlanma səbəbindən məhv edilib
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