В РФ 19 человек заразились паразитами после вяленой рыбы
В регионе
- 05 ноября, 2026
- 17:44
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В Саратовской области РФ у 19 человек выявили описторхоз после употребления вяленой рыбы.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Все пострадавшие сообщили, что ели продукцию из магазинов сети "Пивзавод" в Пугачеве.
При лабораторном исследовании в вяленом язе, который приобрели пострадавшие, обнаружили возбудителей описторхоза. С продажи сняли 35 кг рыбной продукции, также приостановили реализацию другой рыбы.
Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты исследуют продукцию и биологический материал, взятый у пострадавших.
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