Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В РФ 19 человек заразились паразитами после вяленой рыбы

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 17:44
    В РФ 19 человек заразились паразитами после вяленой рыбы

    В Саратовской области РФ у 19 человек выявили описторхоз после употребления вяленой рыбы.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

    Все пострадавшие сообщили, что ели продукцию из магазинов сети "Пивзавод" в Пугачеве.

    При лабораторном исследовании в вяленом язе, который приобрели пострадавшие, обнаружили возбудителей описторхоза. С продажи сняли 35 кг рыбной продукции, также приостановили реализацию другой рыбы.

    Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты исследуют продукцию и биологический материал, взятый у пострадавших.

    Пищевое отравление Роспотребнадзор Россия
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    09:23
    ВБ: Азербайджан сократил внешний долг на фоне роста задолженности в регионе Европы и Центральной Азии
    Финансы
    09:14
    Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель
    Энергетика
    09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)
    Финансы
    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    07:48
    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары
    Другие страны
    Лента новостей